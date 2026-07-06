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Po zemetrasení vo Venezuele hlásia už najmenej 3342 mŕtvych
Zranených je stále viac ako 16.000 ľudí a bez strechy nad hlavou je vyše 17.000 Venezuelčanov.
Autor TASR
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Caracas 5. júla (TASR) - Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele z konca júna stúpol na najmenej 3342, vyplýva z najnovších údajov zverejnených tamojším ministerstvom informácií v nedeľu. Predchádzajúca bilancia bola 2954 mŕtvych, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Zranených je stále viac ako 16.000 ľudí a bez strechy nad hlavou je vyše 17.000 Venezuelčanov. Agentúra AFP uvádza, že venezuelské úrady v nedeľu pochovali viac ako 150 tiel osôb, ktoré nedokázali identifikovať.
Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 postihli Venezuelu koncom júna. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu.
Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v nedeľu vo svojej reči pri príležitosti 215. výročia nezávislosti Venezuely obhajovala kroky vlády po zemetraseniach, ktoré mnohí kritizovali ako oneskorené a nedostatočné.
Do Venezuely 28. júna odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov. Napriek maximálnemu úsiliu sa mu nepodarilo nájsť žiadne osoby. Do vlasti sa vrátili v nedeľu.
Zranených je stále viac ako 16.000 ľudí a bez strechy nad hlavou je vyše 17.000 Venezuelčanov. Agentúra AFP uvádza, že venezuelské úrady v nedeľu pochovali viac ako 150 tiel osôb, ktoré nedokázali identifikovať.
Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 postihli Venezuelu koncom júna. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu.
Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v nedeľu vo svojej reči pri príležitosti 215. výročia nezávislosti Venezuely obhajovala kroky vlády po zemetraseniach, ktoré mnohí kritizovali ako oneskorené a nedostatočné.
Do Venezuely 28. júna odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov. Napriek maximálnemu úsiliu sa mu nepodarilo nájsť žiadne osoby. Do vlasti sa vrátili v nedeľu.