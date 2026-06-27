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Po zemetraseniach vo Venezuele hlásia už najmenej 1430 obetí
Predchádzajúca bilancia z piatka uvádzala 920 obetí na životoch.
Autor TASR,aktualizované
Caracas 27. júna (TASR) -Počet obetí v dôsledku dvoch zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 1430, oznámil v sobotu predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez. Zranených je podľa neho viac ako 3200 a ďalších 3100 osôb prišlo pre katastrofu o strechu nad hlavou. Predchádzajúca bilancia z piatka uvádzala 920 obetí na životoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP a stanice Sky News.
Podľa medzičasom vydaného predbežného odhadu rozvojového programu OSN spôsobila dvojica zemetrasení vo Venezuele materiálne škody vo výške 6,7 miliardy dolárov, čo zodpovedá približne šiestim percentám HDP tejto krajiny. Odhad vychádzajúci z modelovania, satelitných snímok a demografických údajov nezohľadňuje širšie ekonomické dôsledky stredajšej katastrofy.
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) predtým uviedla, že otrasy mohli vo Venezuele postihnúť takmer sedem miliónov ľudí, z toho približne dva milióny len v metropole Caracas. Z prvotnej analýzy vyplýva, že v pobrežnom meste Catia La Mar severne od Caracasu bola zničená takmer tretina budov.
V dôsledku zemetrasení, ktoré udreli v noci na štvrtok a najviac postihli štát La Guaira, je podľa Sky News nezvestných viac než 55.000 ľudí. Humanitárne organizácie považujú prvých 48 až 72 hodín za kľúčové pre nájdenie preživších. Na pomoc pri pátraní po nich dorazilo v uplynulých dňoch do Venezuely už viac než 1600 záchranárov zo zahraničia.
Podľa medzičasom vydaného predbežného odhadu rozvojového programu OSN spôsobila dvojica zemetrasení vo Venezuele materiálne škody vo výške 6,7 miliardy dolárov, čo zodpovedá približne šiestim percentám HDP tejto krajiny. Odhad vychádzajúci z modelovania, satelitných snímok a demografických údajov nezohľadňuje širšie ekonomické dôsledky stredajšej katastrofy.
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) predtým uviedla, že otrasy mohli vo Venezuele postihnúť takmer sedem miliónov ľudí, z toho približne dva milióny len v metropole Caracas. Z prvotnej analýzy vyplýva, že v pobrežnom meste Catia La Mar severne od Caracasu bola zničená takmer tretina budov.
V dôsledku zemetrasení, ktoré udreli v noci na štvrtok a najviac postihli štát La Guaira, je podľa Sky News nezvestných viac než 55.000 ľudí. Humanitárne organizácie považujú prvých 48 až 72 hodín za kľúčové pre nájdenie preživších. Na pomoc pri pátraní po nich dorazilo v uplynulých dňoch do Venezuely už viac než 1600 záchranárov zo zahraničia.