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Po zemetraseniach vo Venezuele hlásia už najmenej 1430 obetí

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Catia la Mar - Obyvatelia a záchranári prehľadávajú trosky zrútených obytných budov po stredajšom silnom zemetrasení vo venezuelskom meste Catia la Mar 26. júna 2026. Počet obetí v dôsledku zemetrasení vo Venezuele sa zdvojnásobil na 589, oznámila v piatok dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová. Predchádzajúca bilancia uvádzala 235 úmrtí. Zranených je približne 3000 ľudí a desiatky osôb sa podarilo zachrániť, uviedla prezidentka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP. Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Neďaleko epicentra v Moróne v štáte Carabobo sa zrútili domy a obyvatelia sú bez vody a elektriny. Foto: TASR/AP

Predchádzajúca bilancia z piatka uvádzala 920 obetí na životoch.

Autor TASR
,aktualizované 
Caracas 27. júna (TASR) -Počet obetí v dôsledku dvoch zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 1430, oznámil v sobotu predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez. Zranených je podľa neho viac ako 3200 a ďalších 3100 osôb prišlo pre katastrofu o strechu nad hlavou. Predchádzajúca bilancia z piatka uvádzala 920 obetí na životoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP a stanice Sky News.

Podľa medzičasom vydaného predbežného odhadu rozvojového programu OSN spôsobila dvojica zemetrasení vo Venezuele materiálne škody vo výške 6,7 miliardy dolárov, čo zodpovedá približne šiestim percentám HDP tejto krajiny. Odhad vychádzajúci z modelovania, satelitných snímok a demografických údajov nezohľadňuje širšie ekonomické dôsledky stredajšej katastrofy.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) predtým uviedla, že otrasy mohli vo Venezuele postihnúť takmer sedem miliónov ľudí, z toho približne dva milióny len v metropole Caracas. Z prvotnej analýzy vyplýva, že v pobrežnom meste Catia La Mar severne od Caracasu bola zničená takmer tretina budov.

V dôsledku zemetrasení, ktoré udreli v noci na štvrtok a najviac postihli štát La Guaira, je podľa Sky News nezvestných viac než 55.000 ľudí. Humanitárne organizácie považujú prvých 48 až 72 hodín za kľúčové pre nájdenie preživších. Na pomoc pri pátraní po nich dorazilo v uplynulých dňoch do Venezuely už viac než 1600 záchranárov zo zahraničia.
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