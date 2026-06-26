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Po ZEMETRASENIACH vo Venezuele je už 589 obetí
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuele v noci na štvrtok.
Autor TASR
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Caracas 26. júna (TASR) - Počet obetí v dôsledku zemetrasení vo Venezuele sa zdvojnásobil na 589, oznámila v piatok dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová. Predchádzajúca bilancia uvádzala 235 úmrtí. Zranených je približne 3000 ľudí a desiatky osôb sa podarilo zachrániť, uviedla prezidentka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Neďaleko epicentra v Moróne v štáte Carabobo sa zrútili domy a obyvatelia sú bez vody a elektriny.
„Zachránime ľudí, ktorí uviazli. Neúnavne na tom pracujeme,“ vyhlásila Rodríguezová pri oznámení aktualizovanej bilancie obetí zemetrasení, ktoré médiá označujú za najsilnejšie vo Venezuele za uplynulých viac než sto rokov.
Americká geologická služba odhadla, že mŕtvych môže byť vyše 10.000. Na webovej stránke vytvorenej s cieľom nájsť nezvestné osoby je zoznam s takmer 50.000 ľuďmi.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Neďaleko epicentra v Moróne v štáte Carabobo sa zrútili domy a obyvatelia sú bez vody a elektriny.
„Zachránime ľudí, ktorí uviazli. Neúnavne na tom pracujeme,“ vyhlásila Rodríguezová pri oznámení aktualizovanej bilancie obetí zemetrasení, ktoré médiá označujú za najsilnejšie vo Venezuele za uplynulých viac než sto rokov.
Americká geologická služba odhadla, že mŕtvych môže byť vyše 10.000. Na webovej stránke vytvorenej s cieľom nájsť nezvestné osoby je zoznam s takmer 50.000 ľuďmi.