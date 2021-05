Po zmiernení obmedzení začínajú do Portugalska prichádzať prví Briti

Lisabon 17. mája (TASR) - Britskí dovolenkári začali v pondelok prichádzať do Portugalska po tom, čo Británia a portugalská vláda zmiernili cestovné obmedzenia spojené s pandémiou ochorenia COVID-19. Informovala o tom agentúra AP.



Občania Spojeného kráľovstva prileteli skoro ráno z anglického mesta Manchester do mesta Faro, centra turistického regiónu Algarve na juhu Portugalska. Očakáva sa, že v priebehu pondelka do krajiny pricestuje v rámci 17 letov viac ako 5000 Britov.



Ako píše agentúra Bloomberg, britskí turisti tvoria v Portugalsku najväčšiu skupinu zahraničných dovolenkárov.



Britská vláda oznámila v piatok čiastočné uvoľnenie doterajšieho úplného zákazu zahraničných dovoleniek a dala Portugalsko spolu s ďalšími 11 krajinami na svoj "zelený zoznam" relatívne bezpečných destinácií. Briti po návrate z týchto oblastí tak nemusia ísť do karantény.



Po príchode do Portugalska však musia dovolenkári predložiť negatívny test na covid, ktorý nie je starší než 72 hodín, uvádza webová stránka Visitportugal.com.