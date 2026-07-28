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Po zmiznutí dieťaťa z nemocnice Talianske úrady ZATKLI jeho otca
Kriminálni vyšetrovatelia uviedli, že prípad sa posudzuje ako ťažké ublíženie na zdraví.
Autor TASR
Rím/Berlín 28. júla (TASR) - Talianske úrady zatkli viac ako týždeň po zmiznutí zraneného dieťaťa z nemocnice na juhozápade Nemecka jeho otca. Polícia po ňom pátrala na základe európskeho zatykača pre podozrenie zo zneužívania dieťaťa, uviedol jej hovorca v utorok pre agentúru DPA hovorca, píše TASR.
„Dieťa bolo v nemocnici na pozorovaní po údajnom napadnutí,“ upresnil hovorca polície. Dieťa 16. júla zmizlo z liečebného zariadenia Schwarzwald-Baar v meste Villingen-Schwenningen a bolo vyhlásené za nezvestné. Podľa správy portálu SWR bolo počas zadržania muža s ním aj dieťa.
Hovorkyňa nemocnice tvrdila, že dieťa jeho matka zo zariadenia bez povolenia vzala. Na základe informácií o možnom pobyte rodiny v obci Mönchweiler tam polícia v ten istý deň podnikla raziu. Pátranie však bolo neúspešné, píše SWR.
Kriminálni vyšetrovatelia uviedli, že prípad sa posudzuje ako ťažké ublíženie na zdraví. Hovorkyňa okresu Schwarzwald-Baar uviedla, že sociálny úrad na ochrany detí prijme opatrenia, ak sa objavia náznaky, že by dieťa mohlo byť ohrozené. Dodala tiež, že do prípadu sa zrejme zapojí aj rodinný súd a bezpečnostné zložky.
„Dieťa bolo v nemocnici na pozorovaní po údajnom napadnutí,“ upresnil hovorca polície. Dieťa 16. júla zmizlo z liečebného zariadenia Schwarzwald-Baar v meste Villingen-Schwenningen a bolo vyhlásené za nezvestné. Podľa správy portálu SWR bolo počas zadržania muža s ním aj dieťa.
Hovorkyňa nemocnice tvrdila, že dieťa jeho matka zo zariadenia bez povolenia vzala. Na základe informácií o možnom pobyte rodiny v obci Mönchweiler tam polícia v ten istý deň podnikla raziu. Pátranie však bolo neúspešné, píše SWR.
Kriminálni vyšetrovatelia uviedli, že prípad sa posudzuje ako ťažké ublíženie na zdraví. Hovorkyňa okresu Schwarzwald-Baar uviedla, že sociálny úrad na ochrany detí prijme opatrenia, ak sa objavia náznaky, že by dieťa mohlo byť ohrozené. Dodala tiež, že do prípadu sa zrejme zapojí aj rodinný súd a bezpečnostné zložky.