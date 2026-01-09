Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po zosuve odpadu na skládke v Cebu City zomrela jedna osoba

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Záchranári vyslobodili spod odpadu 12 zranených pracovníkov skládky, ktorých následne hospitalizovali.

Autor TASR
Manila 9. januára (TASR) - Zosuv na súkromnej skládke odpadu v centrálnej časti Filipín vo štvrtok zabil 22-ročnú ženu. Ďalších 38 ľudí je nezvestných, píše TASR podľa správy televízie BBC a agentúry AP.

Záchranári vyslobodili spod odpadu 12 zranených pracovníkov skládky, ktorých následne hospitalizovali. Incident sa odohral v obci Binaliw v blízkosti Cebu City a mnohí nezvestní sú pravdepodobne zamestnancami skládky.

Príčina kolapsu nie je známa. Na mieste zasahuje približne 300 pracovníkov rôznych vládnych agentúr, niekoľko bagrov, sanitiek i hasičských áut.

„Všetky zásahové tímy sú plne zapojené do pátrania a vyslobodzovania zostávajúcich nezvestných osôb,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti Facebook primátor Cebu City Nestor Archival.

Člen mestskej rady Joel Garganera uviedol, že incident sa zrejme odohral náhle a jeho pravdepodobnou príčinou bolo zanedbávanie bezpečnostných predpisov. „Nie je to hygienická skládka. Už je to otvorené smetisko,“ zhodnotil.
