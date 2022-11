Po zosuve pôdy na Ischii hlásia jednu obeť a 11 nezvestných

Rím 27. novembra (TASR) - Pri sobotnom zosuve pôdy vyvolanom silným dažďom na talianskom ostrove Ischia zomrela prinajmenšom jedna žena. Ďalších 11 ľudí je dosiaľ nezvestných. Zranenia utrpelo 13 osôb. Oznámil to neapolský prefekt Claudio Palomba. Taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi zase priblížil, že evakuáciu nariadili približne 200 ľuďom pre obavy zo zrútenia ich domov. Informujú o tom agentúry ANSA a DPA.



Ostrov Ischia s vyše 60.000 obyvateľmi zasiahla v skorých ranných hodinách silná búrka. Zosuvom bolo obzvlášť postihnuté mesto Casamicciola Terme na severe ostrova. Zavalené sú aj viaceré domy, v nich sa zrejme nachádzajú aj niektorí z nezvestných. Zničených bolo aj viacero áut a ulice sa ocitli pod nánosmi bahna.



Do záchrannej akcie bolo nasadených približne 70 hasičov. Na Ischiu boli z Neapola vyslaní špecialisti, záchranné vozidlá a ďalšia pomoc. Armáda na miesto nasadila aj vrtuľníky, približuje DPA.



"Situácia je veľmi zložitá," povedal taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi. Dodal, že evakuácia bola nariadená približne 200 ľuďom. Úrady sa totiž obávajú, že domy v ktorých bývajú, by sa mohli zrútiť. Mnoho ľudí zasiahnutej v oblasti je bez elektriny. Zatvorené sú tiež školy, cintoríny či parky.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa podľa vyjadrenia svojej kancelárie poďakovala záchranárom za ich prácu a informovala, že je v kontakte s miestnymi úradmi.



Talianske médiá ešte okolo obeda informovali, že pri zosuve zahynulo osem ľudí, pričom citovali ministra dopravy a infraštruktúry Mattea Salviniho. Tieto správy však následne vláda poprela.