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Po zosuve pôdy na juhovýchode Číny hlásia jednu obeť a 11 nezvestných
Extrémne počasie v uplynulých mesiacoch zaznamenali vo viacerých častiach Číny.
Autor TASR
Peking 5. septembra (TASR) - Jedna osoba zahynula a 11 je nezvestných po tom, čo v sobotu v meste v provincii Ťiang-si v Číne spôsobili prívalové dažde zosuv pôdy, uviedol tamojší úrad. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
V dôsledku silných dažďov, ktoré priniesol tajfún Saudel, došlo v sobotu okolo 4.00 h miestneho času (piatok 22.00 h SELČ) v meste Kao-pching k zosuvu pôdy, ktorý poškodil 12 domov, uviedol vo vyhlásení tamojší okresný úrad.
Čínska televízia CCTV informovala, že po zosuve pôdy v tomto meste zostalo uväznených viac než desať ľudí.
Tajfún Saudel tento týždeň zasiahol Čínu a do provincie Fu-ťien priniesol výdatné zrážky, v dôsledku čoho úrady vo štvrtok zatvorili školy, turistické atrakcie a zastavili premávku trajektov. Ešte predtým tajfún dvakrát zasiahol susednú provinciu Če-ťiang.
Extrémne počasie v uplynulých mesiacoch zaznamenali vo viacerých častiach Číny. V júli zahynulo najmenej 159 ľudí v juhočínskej autonómnej oblasti Kuang-si, kde tajfún Maysak spôsobil rozsiahle záplavy. Minulý týždeň zasiahli ničivé povodne aj pohraničnú oblasť medzi Nepálom a čínskym Tibetom. Vyžiadali si viac ako 1320 obetí a podľa údajov z piatka zostáva nezvestných viac ako 5500 ľudí nezvestných.
V dôsledku silných dažďov, ktoré priniesol tajfún Saudel, došlo v sobotu okolo 4.00 h miestneho času (piatok 22.00 h SELČ) v meste Kao-pching k zosuvu pôdy, ktorý poškodil 12 domov, uviedol vo vyhlásení tamojší okresný úrad.
Čínska televízia CCTV informovala, že po zosuve pôdy v tomto meste zostalo uväznených viac než desať ľudí.
Tajfún Saudel tento týždeň zasiahol Čínu a do provincie Fu-ťien priniesol výdatné zrážky, v dôsledku čoho úrady vo štvrtok zatvorili školy, turistické atrakcie a zastavili premávku trajektov. Ešte predtým tajfún dvakrát zasiahol susednú provinciu Če-ťiang.
Extrémne počasie v uplynulých mesiacoch zaznamenali vo viacerých častiach Číny. V júli zahynulo najmenej 159 ľudí v juhočínskej autonómnej oblasti Kuang-si, kde tajfún Maysak spôsobil rozsiahle záplavy. Minulý týždeň zasiahli ničivé povodne aj pohraničnú oblasť medzi Nepálom a čínskym Tibetom. Vyžiadali si viac ako 1320 obetí a podľa údajov z piatka zostáva nezvestných viac ako 5500 ľudí nezvestných.