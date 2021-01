Po zosuve pôdy v Nórsku našli živého psa

Oslo 5. januára (TASR) - Na mieste minulotýždňového zosuvu pôdy v nórskej dedine Ask objavili v pondelok večer živého psa, čo podľa miestnej polície dáva nádej, že niektorú z troch nezvestných osôb by mohli nájsť ešte nažive. Uviedla to v utorok agentúra DPA.



Psa našli vo vzduchovej kapse zničeného domu. Dosiaľ úrady potvrdili sedem obetí zosuvu, pričom traja ľudia sú naďalej nezvestní.



Zosuv pôdy zasiahol obec Ask približne 25 kilometrov severovýchodne od Osla 30. decembra. Okrem obetí na životoch spôsobil zranenia desiatim ľuďom a zničil deväť domov. Približne 1000 ľudí úrady evakuovali.



Pátracie tímy sa v utorok plánujú zamerať na oblasť v okolí jednej veľkej budovy, využijú pri tom aj záchranárske psy. Mrazivé počasie, nestabilné pôdne podmienky a obrovské množstvo trosiek však situáciu komplikujú. Záchranári pri pátraní využívajú drony vybavené termokamerami, pomáhajú im aj vojenskí experti a geológovia.