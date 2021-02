Po zosuve pôdy v Nórsku sa budú môcť vrátiť domov stovky ľudí

Oslo 1. februára (TASR) - Približne 600 ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy po decembrovom zosuve pôdy v juhonórskej dedine Ask, sa bude môcť tento týždeň vrátiť domov, uviedla v pondelok polícia.



Podľa agentúry DPA Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energiu (NVE) informovalo, že experti preskúmali dotyčnú lokalitu a že od stredy sa môžu ľudia vrátiť do svojich domovov. Podľa geológov z NVE sa však do lokality nemôže ešte vrátiť približne 200 ľudí.



K zosuvu pôdy došlo 30. decembra. Zahynulo desať ľudí. Telá dvoch žien a 13-ročného dievča stále nenašli.