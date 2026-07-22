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Po zrážke električiek na ikonickom moste v Rotterdame hlásia ranených

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Erasmusbrug (Erazmov most) je známy visutý most spájajúci južnú a severnú časť mesta ponad rieku Nieuwe Maas.

Autor TASR
Rotterdam 22. júla (TASR) - Dve električky sa v stredu zrazili na ikonickom rotterdamskom moste Erasmusbrug. Zranenia utrpelo najmenej 15 ľudí, z toho jeden vážne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Erasmusbrug (Erazmov most) je známy visutý most spájajúci južnú a severnú časť mesta ponad rieku Nieuwe Maas. Na záberoch z nehody vidieť jednu električku, ako naráža do zadnej časti druhej, a trosky lietajúce do okolia.

Obe električky utrpeli značné poškodenia. Zložky ohradili miesto nehody a most uzavreli v oboch smeroch. Úrady pôvodne hlásili 18 zranených, no neskôr číslo znížili na 15. Jeden vážne zranený bol prevezený do nemocnice.
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