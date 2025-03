Po zrážke tankera s nákladnou loďou z vody zachránili už 32 ľudí

Londýn 10. marca (TASR) - Po pondelkovej zrážke ropného tankera s nákladnou loďou v Severnom mori záchranné zložky vyniesli na breh už viac ako 30 ľudí. Podľa riaditeľa miestneho prístavu sú všetci nažive, rozsah ich poranení však nebol známy. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry DPA a televíznej stanice Sky News.



V blízkosti ústia rieky Humber sa o 9.48 h miestneho času (10.48 h SEČ) zrazili kontajnerová loď Solong, plaviaca sa pod portugalskou vlajkou a tanker MV Stena Immaculate prepravujúci letecké palivo a plaviaci sa pod americkou vlajkou. Krátko pred 10.00 h miestneho času (11.00 h SEČ) tam boli nasadené záchranné člny a vrtuľník pobrežnej stráže.



Na záberoch z miesta zrážky na pobreží východoanglického regiónu East Yorkshire vidno valiť sa z lodí hustý čierny dym. Dosiaľ na breh z vody vytiahli 32 ľudí, uviedol výkonný riaditeľ prístavu Grimsby East Martyn Boyers. Tento údaj sa podľa Sky News ešte pravdepodobne zvýši, keďže niektorých členov posádky sa stále nepodarilo nájsť.



Podľa Boyersa boli ľudia privezení na pevninu tromi rôznymi plavidlami. "Zrážka sa stála príliš ďaleko na to, aby sme ju mohli vidieť, približne desať míľ, ale videli sme lode, ktoré odtiaľ privážajú ľudí," uviedol. "Po havárii sa tu zhromaždila flotila záchranných člnov a lodí, ktoré vyzdvihnú každého, koho nájdu (vo vode)," dodal Boyers.



Okolnosti havárie zatiaľ nie sú známe. Podľa záberov z miesta nehody aspoň jedna z lodí horí a do vzduchu stúpa hustý čierny dym. Britská ministerka dopravy Heidi Alexanderová poďakovala všetkým zložkám, ktoré sa zapojili do záchrannej akcie.