Po zrážke turistického autobusu s nákladným autom zomreli dvaja ľudia

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Vážne dopravné nehody sú v Egypte pomerne bežné najmä pre zlú kvalitu tamojších ciest a bezohľadnosť vodičov.

Autor TASR
Káhira 11. novembra (TASR) - Dvaja ľudia v utorok zahynuli v dôsledku zrážky turistického autobusu s nákladným vozidlom pri egyptskom pobreží Červeného mora. Informovali o tom miestne úrady, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Pri dopravnej nehode približne päť kilometrov od mesta Ras Ghareb zomrel jeden Egypťan a jedna Ruska. V autobuse cestovalo 38 cestujúcich rôznych národností a miestne úrady uviedli, že niekoľko z nich bolo so zraneniami prevezených do neďalekej nemocnice.

Vážne dopravné nehody sú v Egypte pomerne bežné najmä pre zlú kvalitu tamojších ciest a bezohľadnosť vodičov. Krajina v uplynulých rokoch navýšila investície do siete nových ciest.
