Po zrážke vlakov v Maďarsku je jeden rušňovodič v kritickom stave

Budapešť 15. novembra (TASR) - Po čelnej zrážke vlakov, ku ktorej došlo v stredu ráno na maďarskej železničnej stanici Sáp v Hajdúcko-Biharskej stolici, je stále jeden z rušňovodičov v kritickom stave. S odvolaním sa na správy verejnoprávnej televíznej stanice M1 o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V kritickom stave je rušňovodič osobného vlaku, do ktorého narazil nákladný vlak. Ten na obsadenú koľaj vošiel napriek zákazu.



Debrecínska univerzitná nemocnica uviedla, že z piatich hospitalizovaných ľahšie zranených osôb tri už prepustili do domácej liečby. Jedna ťažko zranená osoba je po operácii v kritickom stave.



Podľa záchranárskej služby OMSZ sa pri nehode zranili obaja rušňovodiči, sprievodca a štyria z piatich cestujúcich vlaku. Na mieste nehody zasahovalo osem záchranárskych jednotiek. Sanitky previezli zranených do nemocnice v meste Berettyóújfalu v Hajdúcko-Biharskej stolici.



Podľa informácií železničnej spoločnosti Máv nákladný vlak z doposiaľ neobjasnených príčin ignoroval pri vjazde do stanice Sáp návesť STOJ a čelne sa zrazil s osobným vlakom smerujúcim z Biharkeresztesu do Püspökladányu. Nákladný vlak išiel pred nehodou rýchlosťou 60 kilometrov za hodinu. Protiidúci osobný vlak sa v stanici pohyboval malou rýchlosťou.