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Po zrážke vlakov zostáva deväť osôb v kritickom stave
Britský premiér Keir Starmer označil nehodu v sobotu na sieti X za devastujúci incident a poďakoval záchranárom, ktorí pri nej zasahovali.
Autor TASR
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Londýn 20. júna (TASR) - Deväť ľudí naďalej zostáva v kritickom stave v dôsledku zrážky dvoch vlakov smerujúcich do Londýna, ktorá sa stala v piatok neďaleko mesta Bedford. Rušňovodič jedného z nich na mieste zahynul. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a televízie Sky News.
Vlak smerujúci z mesta Corby narazil do zadnej časti vlaku smerujúceho z Nottinghamu v piatok okolo 17.15 h miestneho času (18.15 h SELČ). Oba vlaky išli po tej istej trati a došlo k vykoľajeniu najmenej jedného vagóna.
Náčelníčka britskej dopravnej polície Lucy D'Orsiová v sobotu poskytla najnovšie informácie o zranených. Potvrdila, že v piatok večer bolo hospitalizovaných 80 ľudí. Celkovo utrpelo zranenia 100 osôb.
„K dnešnému ránu zostáva v nemocnici 28 ľudí a deväť z nich je v kritickom stave,“ oznámila D'Orsiová. Dodala, že vyšetrovatelia naďalej pracujú na zistení príčiny nehody.
Britský premiér Keir Starmer označil nehodu v sobotu na sieti X za „devastujúci incident“ a poďakoval záchranárom, ktorí pri nej zasahovali.
Zármutok vyjadril aj Buckinghamský palác. „Jeho Veličenstvo (kráľ Karol III. - pozn. TASR) je hlboko zarmútené včerajšou vlakovou nehodou v Bedforde a je pravidelne informované o vývoji situácie. Jeho myšlienky a sústrasť patria rodine zosnulého a všetkým zraneným alebo postihnutým touto tragickou udalosťou,“ uviedol palác vo vyhlásení.
Vlak smerujúci z mesta Corby narazil do zadnej časti vlaku smerujúceho z Nottinghamu v piatok okolo 17.15 h miestneho času (18.15 h SELČ). Oba vlaky išli po tej istej trati a došlo k vykoľajeniu najmenej jedného vagóna.
Náčelníčka britskej dopravnej polície Lucy D'Orsiová v sobotu poskytla najnovšie informácie o zranených. Potvrdila, že v piatok večer bolo hospitalizovaných 80 ľudí. Celkovo utrpelo zranenia 100 osôb.
„K dnešnému ránu zostáva v nemocnici 28 ľudí a deväť z nich je v kritickom stave,“ oznámila D'Orsiová. Dodala, že vyšetrovatelia naďalej pracujú na zistení príčiny nehody.
Britský premiér Keir Starmer označil nehodu v sobotu na sieti X za „devastujúci incident“ a poďakoval záchranárom, ktorí pri nej zasahovali.
Zármutok vyjadril aj Buckinghamský palác. „Jeho Veličenstvo (kráľ Karol III. - pozn. TASR) je hlboko zarmútené včerajšou vlakovou nehodou v Bedforde a je pravidelne informované o vývoji situácie. Jeho myšlienky a sústrasť patria rodine zosnulého a všetkým zraneným alebo postihnutým touto tragickou udalosťou,“ uviedol palác vo vyhlásení.