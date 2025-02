Autobus sa zrútil z mosta. Zomrelo viac než 50 ľudí

Hasiči v pondelok 10. februára 2025 pracujú na mieste smrteľnej nehody autobusu. Foto: TASR/AP

Guatemala 10. februára (TASR) - Najmenej 51 osôb zahynulo po tom, ako sa autobus so 75 cestujúcimi zrútil z diaľničného mosta do znečistenej rokliny v hlavnom meste Guatemaly. Preživší zostali uviaznutí v troskách, píše TASR podľa správ agentúry AP a denníka The Guardian.Tamojšie úrady informovali, že medzi obeťami je 36 mužov a 15 žien, ktorých telá pošlú do miestnej márnice zriadenej pre túto nehodu. Podľa AP umrelo pri nehode aj niekoľko detí.Autobus cestoval po frekventovanej trase z a do Guatemaly, keď spadol z mosta Puente Belice na severe metropoly. Podľa záchranárov vodič stratil nad autobusom kontrolu a pred pádom do priepasti sa zrazil s niekoľkými malými vozidlami.uviedli miestne úrady.Autobus údajne pristál v rokline prevrátený naopak a spolovice ponorený v rieke. Na záberoch tamojších médií bolo vidno hasičov, ako vyťahujú telá obetí z kalnej vody plnej odpadkov a podávajú ich na nosidlách hore svahom, píše The Guardian.Guatemalský prezident Bernardo Arévalo vyhlásil trojdňový štátny smútok a nasadil armádu a agentúru pre katastrofy na pomoc pri odstraňovaní následkov nehody.uviedol Arévalo na sociálnych sieťach.Podľa ministra pre komunikáciu Miguela Angela Díaza mal autobus 30 rokov, no stále mal povolenie na prevádzku. Dodal, že príčina nehody zatiaľ známa nie je, no bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.