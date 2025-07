Po zrútení mosta v štáte Gudžarát zomrelo najmenej 9 ľudí

VADODRA 9. júla (TASR) — Najmenej deväť ľudí zahynulo v stredu po zrútení mosta v západoindickom štáte Gudžarát. S odvolaním sa na policajných predstaviteľov o tom informovala tlačová agentúra Press Trust of India, píše TASR podľa agentúry AP.



V čase nehody bolo na moste niekoľko vozidiel, keď sa jeho časť zrútila do rieky. Minister zdravotníctva štátu Gudžarát Rušikeš Patel uviedol, že najmenej päť ľudí bolo zachránených. Okres Vadodara v Gudžaráte v posledných dňoch postihli silné dažde. Most bol postavený v roku 1985, dodal minister



Indický premiér Narendra Módí označil nehodu za „hlboko zarmucujúcu“ a vyjadril sústrasť pozostalým obetí.



Indická infraštruktúra je dlhodobo poznačená nedodržiavaním bezpečnostných predpisov, ktoré niekedy vedú ku katastrofám na diaľniciach a mostoch. V roku 2022 sa v Gudžaráte zrútil storočný visutý most, pričom zomrelo najmenej 132 ľudí.