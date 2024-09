Po zrútení stropu v dome v Hornom Rakúsku zahynuli dvaja robotníci

Viedeň 4. septembra (TASR) - Dvaja robotníci zahynuli po zrútení stropu v dome v rakúskom mestečku Schärding v spolkovej krajine Horné Rakúsko. Uviedli to v stredu ráno miestne úrady, píše TASR na základe správ agentúr DPA a APA.



Strop domu sa zrútil v utorok ráno počas stavebných prác. Jeden robotník sa dokázal vyslobodiť, no dvaja zostali uväznení pod troskami.



Po niekoľkých hodinách pátrania lekár potvrdil smrť oboch mužov, napísala APA s odvolaním sa na miestne úrady. Obaja boli občanmi Sýrie. Záchranné práce, do ktorých sa zapojilo asi 80 hasičov a policajtov, komplikovalo riziko úplného zrútenia budovy.



Dve susedné domy boli evakuované, ďalšie zranenia neboli hlásené.