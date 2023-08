Po zrútení vojenského vrtuľníka v Austrálii našli ľudské ostatky

Sydney 3. augusta (TASR) - Pri severovýchodnom pobreží Austrálie, kde sa minulý týždeň zrútil vojenský vrtuľník so štyrmi členmi posádky, objavili ľudské pozostatky. Informovali o tom vo štvrtok austrálske úrady, píše agentúra AFP.



Veliteľ spoločných operácií austrálskej armády Greg Bilton novinárom povedal, že ostatky boli nájdené za pomoci diaľkovo ovládaného podmorského vozidla. Nachádzali sa približne 40 metrov pod hladinou mora spolu s niektorými troskami vrtuľníka, medzi ktorými boli aj časti kokpitu.



Generálporučík Bilton uviedol, že rozptýlenie trosiek zodpovedá scenáru "katastrofickému nárazu". Nájdené ľudské ostatky sa však podľa neho pravdepodobne podarí identifikovať až vtedy, keď sa nájdu ďalšie časti havarovaného stroja.



Priebeh pátracích operácií komplikujú silné morské prúdy a nepriaznivé počasie v oblasti, ktoré zrejme potrvá až do budúceho týždňa. Zatiaľ sa nepodarilo nájsť ani tzv. čiernu skrinku, ktorá by mohla objasniť príčiny tragédie. Komunikácia medzi posádkou vrtuľníka a pozemným riadiacim centrom pred nehodou prebiehala úplne štandardne, uviedol Bilton.



Vrtuľník MRH-90 Taipan sa zrútil v piatok 28. júla neďaleko ostrova Hamilton v austrálskom štáte Queensland počas veľkého vojenského cvičenia, do ktorého sa zapojili vojaci z 13 krajín vrátane Nemecka, USA a Francúzska.



Cvičenie bolo po piatkovej nehode prerušené a obnovilo sa až v sobotu. Austrálsky minister obrany Richard Marles v pondelok oznámil, že vrtuľníky tohto typu nebudú lietať dovtedy, kým sa neukončí vyšetrovanie príčin havárie. Austrálska armáda vlastní takmer 50 takýchto strojov a budúci rok ich plánuje úplne vyradiť z prevádzky. Nahradiť ich majú americké helikoptéry Black Hawk.