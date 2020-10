Po zverejnení exit pollov v Gruzínsku majú šancu oba súperiace tábory

Tbilisi 31. októbra (TASR) - Víťazstvo v gruzínskych parlamentných voľbách si po zverejnení exit pollov dvoch konkurenčných televíznych staníc pripisuje vládnuca strana Gruzínsky sen miliardára a expremiéra Bidzina Ivanišviliho i opozičné zoskupenie, ktorého lídrom je exprezident Michail Saakašvili. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Podľa exit pollu provládnej televíznej stanice Imedi získala strana Gruzínsky sen 55 percent hlasov, zatiaľ čo v exit polle, ktorý si objednala proopozičná televízia Mtavari, získali opozičné strany 52 percent hlasov.



Ďalšie štyri prieskumy medzi hlasujúcimi voličmi naznačujú, že voľby by vyhrala vládnuca strana Gruzínsky sen. Nie je však jasné, či sa jej podarí zostaviť jednofarebnú vládu. V každom z týchto štyroch exit pollov skončilo na druhom mieste stredopravicové opozičné zoskupenie Zjednotené národné hnutie (UNM). To si však prehru nepriznalo, keďže podľa neho opozícia získala celkovo dostatok hlasov na vytvorenie koalície, píše agentúra Reuters.



Líder strany Gruzínsky sen Ivanišvili vyhlásil, že jeho strana "vyhrala voľby tretíkrát za sebou", zatiaľ čo Saakašvili hovorí o "dosiahnutí triumfálneho víťazstva opozičných strán".



"Opozičné strany teraz musia zostaviť vládu národnej jednoty," povedal Saakašvili v televíznych vystúpeniach z Ukrajiny, kde pôsobí ako poradca prezidenta Volodymyra Zelenského pre politické a ekonomické reformy. Keďže Gruzínsko má veľmi zložitý volebný systém, konečné zloženie nového parlamentu by mohlo byť známe až koncom novembra. Hlasovanie, ktoré sa skončilo o 17.00 h SEČ , monitorovali aj pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Zverejnenie prvých predbežných výsledkov sa očakáva po 20.00 h SEČ.



Strana Gruzínsky sen, ktorá je pri moci od roku 2012, je z dôvodu prehlbujúcich sa ekonomických problémov krajiny a obvinení z korupcie čoraz neobľúbenejšia.



Opozičné hnutie UNM založil Saakašvili v októbri 2001. Ten je v súčasnosti v emigrácii na Ukrajine. Vo štvrtok sa v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi zhromaždili desaťtisíce jeho priaznivcov, ktorých Saakašvili pozdravil prostredníctvom videoposolstva. Päťdesiatdvaročný Saakašvili utiekol z Gruzínska v roku 2013, aby sa vyhol možnému trestu odňatia slobody za zneužitie právomocí. Prípadné víťazstvo opozície by mohlo umožniť jeho návrat.



Saakašvili a Ivanišvili dominujú gruzínskej politike celé desaťročia. Kritici obviňujú Ivanišviliho z uprednostňovania korupcie a vyvíjania tlaku na členov opozície. Saakašvili bol prezidentom v rokoch 2004 - 2013, počas ktorých uskutočnil ďalekosiahle ekonomické reformy, boli mu však vyčítané aj čoraz autokratickejšie sklony.