Po zvolení Hřiba do čela Pirátov opustili stranu viaceré osobnosti

Praha 10. novembra (TASR) - Viacero členov sa cez víkend rozhodlo vzdať členstva v Českej pirátskej strane po tom, čo bol v sobotu do jej čela zvolený Zdeněk Hřib. Svoj odchod ohlásila bývalá podpredsedníčka strany Jana Michailidu a bývalý podpredseda Európskeho parlamentu Marcel Kolaja. TASR informuje podľa portálu Novinky.cz a webstránky televízie Nova.



Pirátska strana si po rezignácii dlhoročného predsedu Ivana Bartoša v sobotu 454 hlasmi zvolila do vedúcej pozície Hřiba. Vo voľbách porazil bývalého senátora Lukáša Wagenknechta, ktorého podporilo 401 členov.



Hřib tvrdí, že stranu chce viesť dočasne a neplánuje kandidovať v budúcoročných voľbách do Poslaneckej snemovne. Piráti by podľa jeho slov mali byť liberálnou stredovou stranou, ktorá bude zastávať politiku zameranú na problémy bežných ľudí.



Jeho predstavu o budúcnosti strany však nezdieľa viacero osobností z radov Pirátov, ktorí požiadali o vystúpenie zo strany alebo o pozastavenie členstva.



V sobotu oznámila odchod zo strany Jana Michailidu, ktorá bola vedúcou medzirezortného programového tímu Návykové správanie. Členkou strany bola od roku 2012 a v roku 2014 bola jej podpredsedníčkou. Pred dvoma rokmi neúspešne kandidovala na post predsedníčky.



"Dnes sme celý deň hlasovali a členská základňa zvolila smer, ktorý je nezlučiteľný s mojou ďalšou účasťou. Rešpektujem, že naše cesty sa rozišli, a preto som požiadala o ukončenie svojho členstva," napísala Michailidu.



Ďalšími členmi, ktorí stranu opustili sú doterajší šéf zahraničného výboru Pirátov Michal Gill a dvaja členovia republikového výboru Zdeněk Kubala a Andrej Ramašeuski. Zo stranou sa lúči aj bývalá predsedníčka Mladého Pirátstva Georgia Hejduková.



V nedeľu odchod oznámil aj bývalý prvý podpredseda strany a podpredseda Európskeho parlamentu Marcel Kolaja. "Dnes som ukončil členstvo v Pirátskej strane. Včera sa strana vydala smerom, ktorý mi nie je vlastný, a preto sa naše cesty rozchádzajú," napísal na sociálnej sieti X.



Vedenie Pirátov na čele s Bartošom rezignovalo po neúspechu v krajských a senátnych voľbách ešte koncom septembra. Bartoš vtedy vyhlásil, že sa o post predsedu už uchádzať nebude. Stranu viedol 15 rokov. Následne Piráti odišli aj z vlády premiéra Petra Fialu, ktorý Bartoša odvolal z funkcie ministra pre miestny rozvoj. Dôvodom podľa Fialu bola nezvládnutá digitalizácia stavebného konania, ktorú mal Bartoš na starosti.