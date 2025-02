Pobaltie: Európa a Ukrajina musia byť pri rozhovoroch o ukončení vojny

Štokholm 14. februára (TASR) - Lídri severských a pobaltských krajín v piatok vyhlásili, že Európa a Ukrajina musia byť súčasťou rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa agentúry AFP sa totiž obávajú, že USA a Rusko by mohli hľadať riešenie konfliktu sami, informuje TASR.



Predstavitelia Dánska, Estónska, Fínska, Islandu, Lotyšska, Litvy, Nórska a Švédska v spoločnom vyhlásení uviedli, že Ukrajina "má ich plnú a pevnú podporu". Vyhlásenie prišlo len niekoľko dní po tom, čo americký prezident Donald Trump a šéf Kremľa Vladimir Putin spoločne viedli dôležité rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa slov Trumpa sa začnú rokovania už čoskoro a prezidenti zároveň absolvujú vzájomné návštevy svojich krajín.



Trumpova administratíva tiež naznačila, že Ukrajina sa bude musieť vzdať časti územia v prospech Ruska a že členstvo Kyjeva v NATO je "neuskutočniteľné", pripomína AFP.



"Ukrajina a Európa musia byť súčasťou akýchkoľvek rokovaní s cieľom dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier," uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Podľa vyjadrenia lídrov bude mať výsledok vojny zásadný a dlhodobý vplyv na európsku a transatlantickú bezpečnosť.



Krajiny uviedli, že ich prioritou je teraz posilniť Ukrajinu. Vo vyhlásení sa lídri bezprostredne nevenovali otázke členstva Ukrajiny v NATO, no zdôraznili, že Kyjev by mal dostať silné bezpečnostné záruky. Zároveň sa zaviazali plne podporovať zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.