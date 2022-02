Pobaltie žiada o vysvetlenie koncentrácie ozbrojených síl v Bielorusku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Vilnius 11. februára (TASR) - Litva, Lotyšsko a Estónsko požiadali Minsk, aby objasnil. Bielorusko má teraz 48 hodín na to, aby trojici pobaltských štátov zaslalo svoju odpoveď v súlade s Viedenským dokumentom.Informoval o tom v piatok lotyšský spravodajský web Lsm.lv, ktorý pripomenul, že Ukrajina zasa v piatok vyzvala Rusko, aby poskytlo informácie o svojich vojenských aktivitách pri ukrajinských hraniciach a na polostrove Krym.Pobaltské štáty sa obrátili na Bielorusko s odvolaním sa na Viedenský dokument o opatreniach na budovanie dôvery a bezpečnosti - podobne ako to urobila aj Ukrajina v súvislosti s koncentráciou ruských jednotiek pri svojich hraniciach s Ruskom a na polostrove Krym, ktorý Kyjev označuje za svoje dočasne okupované územie.Ak Minsk vyžiadané informácie neposkytne, alebo dodá neúplné informácie, pobaltské štáty sa obrátia na ďalších signatárov Viedenského dokumentu a požiadajú o zvolanie mimoriadnej schôdzky, na ktorom Minsk bude musieť poskytnúť vysvetlenie.V Bielorusku sa vo štvrtok začali desaťdňové vojenské cvičenia za účasti bieloruských a ruských síl.Minsk a Moskva nezverejnili počet vojakov zapojených do manévrov. Odhaduje sa, že Rusko na ne vyslalo okolo 30.000 vojakov. Ministerstvá obrany v Minsku a Moskve argumentujú, že rozsah cvičení - počet vojakov a techniky - nepodlieha ustanoveniam Viedenského dokumentu OBSE a nevyžaduje informovanie ostatných krajín.Litovské ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že pobaltské štáty žiadajú od Bieloruska informácie o tejtovojenských jednotiek a techniky na území Bieloruska, o počte ruských a bieloruských jednotiek zúčastňujúcich sa na spoločnom cvičení, o použití vojenskej techniky a plánovanom návrate jednotiek na miesta ich trvalej dislokácie.Šéf litovskej diplomacie Gabrielius Landsbergis apeloval na Bielorusko,Zdôraznil, žeVo vyhlásení lotyšského ministerstva obrany sa uvádza, žetakéto cvičenie, bez splnenia si povinností voči účastníckym štátom OBSE, "podkopáva bezpečnosť v regióne a mechanizmy kontroly zbrojenia".