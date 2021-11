Pobaltie a Poľsko sa obávajú ruského historického revizionizmu

Varšava 25. novembra (TASR) - Prezidenti pobaltských štátov a Poľska vyjadrujú obavy nad ruským historickým revizionizmom, a to najmä v súvislosti s možnou likvidáciou medzinárodnej ľudskoprávnej a historicko-vzdelávacej organizácie Memorial. Uviedli to v spoločnom vyhlásení, ktoré citovala vo štvrtok agentúra PAP.



Estónsky prezident Alar Karis, litovský prezident Gitanas Nauséda, lotyšský prezident Egils Levits a poľský prezident Andrzej Duda v spoločnom vyhlásení uviedli, že "organizácia Memorial je jednou z najstarších nezávislých organizácií chrániacich ľudské práva v Rusku a dokumentujúcich stalinistické zločiny v bývalom Sovietskom zväze."



"Veľmi si vážime obetavosť a odhodlanie pracovníkov organizácie Memorial a pamiatku obetí sovietskych zločinov spáchaných na poľskom, litovskom, lotyšskom a estónskom národe, ako aj na miliónoch Rusov a Ukrajincov či iných národoch," uviedli hlavy štátov.



Ocenili tiež prácu ruských občanov pripravených "povedať celú nepríjemnú pravdu o dejinách a porušovaní ľudských práv totalitnými režimami".



"Táto práca výrazne prispieva k budovaniu európskej kolektívnej pamäti," napísali. Okrem toho sa tiež dohodli na posilnení spolupráce v boji proti "falšovaniu histórie, dezinformáciám a historickému revizionizmu". Ďalej sa zhodli, že budú spoločne strážiť historickú pamäť o zločinoch spáchaných totalitnými režimami.



Najvyšší súd Ruskej federácie začal vo štvrtok posudzovať žiadosť generálnej prokuratúry na likvidáciu ľudskoprávnej organizácie Memorial. Ruská generálna prokuratúra požiadala najvyšší súd o likvidáciu Memorialu pre jeho údajné "systematické porušovanie zákona o zahraničných agentoch". Medzinárodný Memorial bol zaradený do ruského registra mimovládnych organizácií s "nálepkou" zahraničného agenta v roku 2016.



Ľudskoprávni aktivisti však tvrdia, že súdne podanie generálnej prokuratúry vychádza z politického rozhodnutia o likvidácii organizácie Memorial, ktorá sa zaoberá dejinami politických represií a ochranou ľudských práv.



Medzinárodná historická, vzdelávacia, dobročinná a ľudskoprávna spoločnosť Memorial bola založená v roku 1992 v Moskve na základe združenia Memorial, ktoré vzniklo v roku 1987 a malo mnoho regionálnych organizácií a skupín. V roku 1989 sa všetky zjednotili do celozväzovej spoločnosti Memorial.