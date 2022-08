Pobaltské krajiny hraničiace s Ruskom chcú zakázať vstup Rusom

Vilnius 23. augusta (TASR) - Členské štáty Európskej únie Lotyšsko, Estónsko, Litva, Poľsko a Fínsko, ktoré majú spoločnú hranicu s Ruskou federáciou, možno ruským turistom zakážu vstup na svoje územie, ak EÚ nezavedie plošný zákaz. V utorok to povedal litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Rozprával som sa s ministrami zo všetkých týchto krajín... Nevidím (medzi nimi) mnoho politických rozdielov," povedal šéf litovskej diplomacie novinárom vo Vilniuse. "Ruskí turisti by nemali byť v Európskej únii... Ich krajina vykonáva (na Ukrajine) genocídu," zdôraznil.



Rusi sa zväčša do ďalších krajín EÚ dostávajú práve cez územie pobaltských krajín, pretože priame letecké spojenie medzi Ruskom a EÚ bolo v dôsledku vojny zastavené.



"Hľadáme v prvom rade riešenie na úrovni EÚ, pretože to je najudržateľnejšie a z právneho hľadiska správne," povedal Landsbergis podľa agentúry AFP. Dodal, že ak sa to nepodarí, "nevylučujeme možnosť hľadania regionálneho riešenia, ktoré by zahŕňalo pobaltské štáty, Poľsko a zrejme Fínsko".



O zákaze udeľovania víz pre ruských občanov majú na budúci týždeň v Prahe diskutovať ministri zahraničných vecí EÚ. Zákaz podporuje najmä päť pobaltských krajín, ktoré s Ruskom hraničia, pre jeho agresiu na Ukrajine.



Proti je napríklad Nemecko. Kancelár Olaf Scholz v pondelok uviedol, že Rusi by mali mať možnosť opustiť svoju krajinu, ak nesúhlasia s politikou Kremľa. Reuters dodáva, že proti takémuto opatreniu bude možno vystupovať viacero krajín vrátane Maďarska.



Estónsko minulý týždeň ako prvá krajina uzavrelo svoje hranice pre vyše 50.000 Rusov, ktorým už víza udelili.



AFP približuje, že východoeurópske štáty po invázii Kremľa na Ukrajinu prestali udeľovať nové turistické víza pre Rusov. Tí však smú prekročiť hranice eurobloku v iných krajinách, ktoré im víza vydali, pretože v rámci EÚ platí voľný pohyb osôb.