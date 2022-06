Pobaltské krajiny žiadajú pre Ukrajinu kandidátsky štatút EÚ

Vilnius 7. júna (TASR) - Pobaltské krajiny v utorok vyjadrili požiadavku, aby bol Ukrajine udelený štatút kandidátskej krajiny na vstup do Európskej únie. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Udelenie štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine je podľa litovského prezidenta Gitanasa Nausédu posolstvom, ktoré musí EÚ vyslať čo najskôr. "Je na čase dať jasne najavo, že Ukrajina patrí do EÚ," povedal prezident po rokovaní s nemeckým spolkovým kancelárom Olafom Scholzom vo Vilniuse.



EÚ nemá podľa Nausédu morálne právo premeškať tento okamih. "Ukrajinci toto právo bránia svojou krvou," dodal.



Jasnú európsku perspektívu po stretnutí s Nausédom a Scholzom žiadali aj lotyšský premiér Krišjánis Karinš a šéfka estónskej vlády Kaja Kallasová, píše DPA. "My, baltské krajiny, najmä Lotyšsko, ešte stále dobre vieme, ako nám bol zaslaný pozitívny signál z EÚ," povedal Karinš. Toto znamenie o budúcom členstve v EÚ podľa jeho slov pomohlo pri realizácii reforiem.



Scholz sa nevyjadril k tejto záležitosti, o ktorej nemecká vláda ešte neprijala rozhodnutie, píše DPA.



Estónsko, Lotyšsko a Litva vstúpili do EÚ a NATO v roku 2004. Tieto tri pobaltské krajiny, ktoré majú spoločné hranice s Ruskom, podľa DPA patria v medzinárodnom spoločenstve k najväčším podporovateľom Ukrajiny.