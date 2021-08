Pobaltské krajiny sa dohodli na vypracovaní sanckií proti Bielorusku

Talin/Vilnius/Riga 6. augusta (TASR) - Premiéri pobaltských krajín - Estónska, Litvy a Lotyšska - sa v piatok dohodli na vypracovaní doplnkových sankcií voči Bielorusku a oznámili, že sú pripravení chrániť vonkajšie hranice Európskej únie, informovala agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na tlačovú službu estónskej vlády.



"Dnes sme sa rozhodli, že pobaltské krajiny budú spoločne viesť vypracovanie doplnkových sankcií Európskej únie proti Bielorusku," uviedla estónska premiérka Kaja Kallasová. Okrem toho povedala, že Estónsko bude naďalej podporovať Litvu, ktorá v súčasnosti bojuje s prílevom nelegálnych migrantov.



"Dnes sme tiež hovorili o doplnkových spôsoboch diplomatickej podpory Litvy. Môžem potvrdiť, že Estónsko ako člen Bezpečnostnej rady OSN bude vždy pripravené podniknúť kroky na podporu Litvy," uviedla Kallasová s tým, že v súvislosti s ochranou hraníc pred nelegálnymi migrantmi je dôležité spolupracovať nielen s členskými krajinami a inštitúciami EÚ, ale aj s krajinami, z ktorých títo migranti prichádzajú.



Litva v poslednom čase hlási stúpajúci počet migrantov prichádzajúcich z Bieloruska. V krajine 2. júla v tejto súvislosti dokonca vyhlásili núdzový stav. Podľa najnovších údajov zadržala Litva na hraniciach s Bieloruskom od začiatku roka už viac ako 4000 nelegálnych migrantov.



K radikálnemu vzostupu počtu migrantov prichádzajúcich do Litvy z Bieloruska dochádza, odkedy EÚ uvalila sankcie voči bieloruským predstaviteľom. Reagovala tak na májové presmerovanie dopravného lietadla do Minska, kde následne zadržali bieloruského disidenta nachádzajúceho sa na palube tohto lietadla.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko po uvalení sankcií vyhlásil, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ.



V posledných dňoch sa situácia na litovsko-bieloruských hraniciach ešte viac vyostrila po tom, ako Bielorusko oznámilo, že jeden z Iračanov, ktorého Litva vrátila do Bieloruska, zomrel a že mnohí ďalší mali na tele rôzne zranenia. Litva tieto informácie poprela.