Pobaltské krajiny tlačia na EÚ, aby dodala Ukrajine sľúbenú muníciu

Brusel 15. novembra (TASR) – Pobaltské krajiny žiadajú členské štáty Európskej únie (EÚ) o väčšie úsilie pri zaisťovaní dodávok munície pre Ukrajinu. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



Členské štáty EÚ sa v rámci podpory proti vojenskej agresii Moskvy rozhodli Ukrajine do marca 2024 dodať jeden milión delostreleckých granátov. Doteraz bolo doručených približne 300.000 delostreleckých granátov a ďalších asi 180.000 bolo objednaných prostredníctvom spoločných zásobovacích projektov.



Estónsky minister obrany Hanno Pevkur v rozhovore pre agentúru DPA vyhlásil, že EÚ by mala nakúpiť muníciu od tretích krajín, ak sa nepodarí dostatočné množstvo vyrobiť alebo získať zo skladových zásob.



Pevkur tiež poukázal na to, že podľa Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella sa podľa platných kontraktov sa veľké množstvo munície vyrobenej na území EÚ vyváža do iných krajín. Po dohode s nimi by však mohla smerovať na Ukrajinu.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius v utorok vyhlásil, že pre obmedzené výrobné kapacity očakáva, že prísľub Ukrajine nebude možné splniť.



Pevkur však trvá na dostatku výrobných kapacít. Podobný názor zdieľa aj Lotyšsko, jeho minister obrany Andris Spruds v utorok vyzval členské štáty, aby boli pri plnení záväzku ambicióznejšie.