Pobaltské krajiny znova otvorili hranice pre svojich občanov

Riga 15. mája (TASR) - Litva, Lotyšsko a Estónsko otvorili v piatok o polnoci v rámci zmiernenia opatrení proti šíreniu nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2 hranice pre svojich občanov a vytvorili tak pobaltskú "cestovateľskú bublinu", ktorá je prvou svojho druhu v EÚ. Informovala o tom agentúra Reuters.



Občania troch pobaltských krajín tak môžu od piatku opätovne voľne cestovať po celom regióne. Akýkoľvek návštevníci z tretích krajín však budú musieť po svojom príchode do jedného z týchto troch štátov aj naďalej podstúpiť 14-dňovú samoizoláciu.



"Pobaltská cestovateľská bublina je príležitosťou pre biznis, ako aj nádejou pre ľudí, že život sa začína vracať do normálnych koľají," uviedol na margo otvorenia hraníc premiér Litvy Saulius Skvernelis.



Obmedzenia cestovania boli na bilaterálnej báze zrušené aj medzi Fínskom a Estónskom, ako aj Poľskom a Litvou. Poľsko ani Fínsko sa však podľa agentúry neponáhľajú s pripojením sa k pobaltskej cestovateľskej bubline, hoci lotyšský premiér Krišjanis Karinš označil obe krajiny za "logických a potenciálne dobrých kandidátov".



Ako pripomína Reuters, šírenie nového koronavírusu sa v troch pobaltských krajinách spomalilo do takej miery, že ani jedna z nich v stredu neohlásila viac než sedem nových prípadov ochorenia COVID-19, ktoré tento koronavírus spôsobuje. Nákaza si v regióne celkovo vyžiadala menej než 150 obetí na životoch.