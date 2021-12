Pobaltské štáty chcú spoločnými silami vyvinúť nový raketový systém

Vilnius 21. decembra (TASR) - Estónsko, Litva a Lotyšsko chcú spoločne vyvinúť delostrelecký salvový raketový systém (MLRS). Zhodli sa na tom v utorok ministri obrany týchto pobaltských štátov na stretnutí v litovskom Kaunase. Vyplýva to zo spoločného komuniké, z ktorého citovali agentúry DPA a BNS.



"Minister obrany Estónskej republiky, minister obrany Lotyšskej republiky a minister národnej obrany Litovskej republiky deklarovali svoj zámer zapojiť sa do spoločného rozvoja delostreleckého salvového raketového systému," uvádza sa v dokumente.



"Ide o veľký krok vpred v oblasti zvýšenia odstrašujúceho účinku a obranného postavenia v regióne," povedal podľa BNS estónsky minister obrany Kalle Laanet.



"Ruský prezident Vladimir Putin si želá, aby Poľsko a pobaltské štáty neboli bránené, aby tam neboli umiestnené útočné zbrane a aby tam nebola žiadna americká prítomnosť – a v skutočnosti ani žiadna prítomnosť jednotiek členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO). Myslím si, že to nemôžeme akceptovať," povedal po stretnutí litovský minister obrany Arvydas Anušauskas.



DPA pripomenula, že pobaltské krajiny už roky vyjadrujú obavy z toho, že Rusko by mohlo v regióne "otvoriť nový vojenský front". Nový, spoločne vyvíjaný raketový systém má prispieť k zlepšeniu protivzdušnej obrany, ktorá je považovaná za jednu zo "slabín" týchto štátov.