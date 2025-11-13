< sekcia Zahraničie
Pobaltské štáty dajú 500 miliónov dolárov na zbrane pre Ukrajinu
Financie na vojenské vybavenie a muníciu budú pridelené v rámci mechanizmu PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny).
Autor TASR
Helsinki 13. novembra (TASR) - Severské a pobaltské krajiny vo štvrtok oznámili, že sumou 500 miliónov dolárov prispejú na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu. V spoločnom vyhlásení tak uviedli Fínsko, Dánsko, Estónsko, Island, Lotyšsko, Litva, Nórsko a Švédsko, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Financie na vojenské vybavenie a muníciu budú pridelené v rámci mechanizmu PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny), prostredníctvom ktorého Spojené štáty predávajú zbrane partnerom z NATO, ktorí ich následne dodávajú Kyjevu.
„Tento spoločný záväzok prispieť k iniciatíve PURL ďalej posilní odhodlanie severských a pobaltských krajín podporovať Ukrajinu,“ uviedol fínsky minister obrany Antti Hakkanen. „Je mimoriadne dôležité, aby Ukrajina rýchlo dostala kritický obranný materiál,“ dodal.
„Agresívna vojna Ruska predstavuje dlhodobú hrozbu pre európsku bezpečnosť, transatlantické spoločenstvo a medzinárodný poriadok založený na pravidlách... Nedovolíme, aby uspela,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení krajín.
Mechanizmus PURL spustil americký prezident Donald Trump spolu s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem v júli, pripomína AFP.
