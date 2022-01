Pobaltské štáty dostali povolenie poskytnúť Ukrajine zbrane z USA

Washington/Kyjev 20. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA povolilo Litve, Lotyšsku a Estónsku, aby Ukrajine poskytli rakety a iné zbrane vyrobené v USA a dodané do Pobaltia. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje na ministerstve zahraničných vecí USA.



Vysvetlila, že za súčasných podmienok kontroly obehu zbraní vyrobených v USA musia štáty pred prevodom vojenského vybavenia tretej strane získať súhlas ministerstva zahraničných vecí USA.



"Dohoda umožní Estónsku prepraviť protitankové systémy Javelin na Ukrajinu a Litve bude môcť poslať rakety Stinger," uviedla agentúra Reuters.



Agentúra Interfax napísala, že Estónsko, Litva a Lotyšsko sa nedávno obrátili na americké ministerstvo zahraničných vecí so žiadosťou o schválenie prevodu niektorých ich zbraní vyrobených v USA na Ukrajinu. Rokovali najmä o dodávkach protitankových zbraní a rakiet zem-vzduch.



Okrem toho pobaltské štáty požiadali aj o možnosť rozmiestnenia ďalších síl NATO na svojom území.



Interfax s odvolaním sa na web Politico napísal, že "v najbližších dňoch začne americká administratíva aj s procesom dodania protitankových rakiet, munície a ďalšieho vybavenia na Ukrajinu v hodnote 200 miliónov dolárov".



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vo štvrtok v Kyjeve vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené ďalej posilňovať obranyschopnosť Kyjeva, najmä poskytnúť obranné smrtiace zbrane.



Spresnil, že celková suma americkej pomoci Ukrajine v roku 2021, určená na posilnenie jej obrany, bola vo výške 650 miliónov dolárov, čo je najviac od roku 2014.



Kuleba tiež podľa agentúry RIA Novosti uviedol, že Spojené štáty pripravili balík sankcií, ktoré by mohli Rusku zasadiť "ničivý ekonomický úder". Bližšie podrobnosti odmietol uviesť s vysvetlením, že USA teraz koordinujú svoje kroky s EÚ.