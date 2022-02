Šimonytéová: Nasadenie ruských jednotiek v Bielorusku nás znepokojuje

Riga 4. februára (TASR) - Nedávne rozmiestnenie ruských jednotiek v Bielorusku vyvoláva "veľké znepokojenie" u susedných pobaltských štátov. Povedala to v piatok litovská premiérka Ingrida Šimonytéová po stretnutí s predsedami vlády Estónska a Lotyšska. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Nasadenie ruských jednotiek v Bielorusku na takzvané cvičenia nás veľmi znepokojuje. Musíme byť pripravení reagovať na úrovni Európskej únie. Musíme vyslať odkaz Rusku, že cena za ďalšiu agresiu by bola veľmi vysoká," povedala počas tlačovej konferencie Šimonytéová.



Podľa generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO) Jensa Stoltenberga Rusko rozmiestnilo v Bielorusku najviac vojakov od konca studenej vojny. Podľa šéfa NATO je pravdepodobné, že počet ruských vojakov rozmiestnených v Bielorusku sa vyšplhá na 30.000, pričom sa ráta aj s podporou špeciálnych jednotiek, moderných stíhačiek, balistických striel krátkeho doletu typu Iskander či ruských systémov protivzdušnej obrany S-400.



Moskva okrem Bieloruska rozmiestnila desaťtisíce ďalších vojakov aj na svojom území pri hraniciach s Ukrajinou. Západ podozrieva Rusko, že sa chystá svojho suseda napadnúť. Kremeľ to popiera a od Západu žiada bezpečnostné záruky. Zdroj z ruského ministerstva zahraničia v piatok pre agentúru TASS povedal, že Moskva a západné mocnosti budú v blízkej budúcnosti pokračovať v konzultáciách o bezpečnostných zárukách.