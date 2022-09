Pobaltské štáty neposkytnú azyl Rusom utekajúcim pred mobilizáciou

Vilnius 21. septembra (TASR) - Pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko nebudú poskytovať azyl ruským občanom, ktorí zo svojej vlasti utekajú po vyhlásení čiastočnej mobilizácie obyvateľstva. V stredu to uviedli ich ministri zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Odmietnutie splniť si občiansku povinnosť v Rusku nie je dostatočný dôvod na to, aby (utečencom) zabezpečil udelenie azylu v inej krajine," vyhlásil šéf estónskeho rezortu diplomacie Urmas Reinsalu.



Aj lotyšský minister zahraničných vecí Edgar Rinkévičs v stredu na Twitteri napísal, že rozhodnutie neposkytovať útočisko padlo z obáv o bezpečnosť v jeho krajine. Litovský rezort diplomacie vyhlásil, že každá žiadosť o azyl bude posudzovaná individuálne.



Tieto tri pobaltské štáty spolu s Poľskom začali zamietať vstup Rusov do krajiny už v pondelok o polnoci. Ako dôvod uviedli, že Rusi by "nemali cestovať, keď je ich vlasť vo vojne s Ukrajinou".



Zákaz sa netýka ruských disidentov, vodičov nákladných áut, osôb s trvalým pobytom v EÚ ani tých, ktorí chcú navštíviť svojich rodinných príslušníkov.



Putin v stredu ráno vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v Moskvou ovládaných oblastiach na východe a juhu Ukrajiny o pripojení k Rusku. Minister obrany Sergej Šojgu spresnil, že v Rusku bude mobilizovaných 300.000 záložníkov. Šéf Kremľa taktiež avizoval, že Rusko — ktoré je jadrovou veľmocou — je na ochranu svojho územia odhodlané použiť "všetky dostupné prostriedky".