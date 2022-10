Pobaltské štáty podporili prijatie Ukrajiny do NATO

Riga 1. októbra (TASR) - Ministri zahraničných vecí Estónska, Lotyšska a Litvy v piatok oznámili, že ich krajiny podporujú čo najskoršie prijatie Ukrajiny do NATO. TASR o tom informuje na základe správy americkej televízie CNN.



Všetci traja ministri zdieľali na Twitteri rovnaký príspevok v tomto duchu. "Pobaltskí priatelia Ukrajiny plne podporujú čo najskoršie prijatie Ukrajiny do NATO. Inšpirujúca odvaha Ukrajiny môže Alianciu iba posilniť," uviedli Urmas Reinsalu, Edgars Rinkévičs a Gabrielius Landsbergis.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v piatok potvrdil, že spoločne s prezidentom Volodymyrom Zelenským a predsedom parlamentu Ruslanom Stefančukom podpísali žiadosť o "zrýchlený" vstup do Severoatlantickej aliancie.



Zelenskyj pri podpise žiadosti uviedol, že proces "zrýchleného" vstupu do NATO je možný. Ako príklad uviedol Fínsko a Švédsko, ktoré tento rok začali proces vstupu do Aliancie bez akčného plánu členstva (MAP).