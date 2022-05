Pobaltské štáty podporili Fínsko a Švédsko pri vstupe do NATO

Vilnius/Riga/Tallinn 17. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí Litvy, Lotyšska a Estónska podporujú "historické" rozhodnutie Fínska a Švédska vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO). V pondelok to uviedli v spoločnom vyhlásení. TASR správu prevzala od stanice CNN.



Vo vyhlásení sa píše, že pobaltské štáty "urobia všetko, čo bude v ich silách, aby obom krajinám pomohli".



"Sme presvedčení, že Fínsko a Švédsko prispejú k jednote, solidarite, súdržnosti a sile Aliancie v čase, keď čelíme čoraz zložitejšej bezpečnostnej situácii," uviedli ministri. Dodali, že členstvo Švédska a Fínska posilní bezpečnosť v regióne a otvorí nové perspektívy spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti.



Pobaltské krajiny zároveň prisľúbili urýchlenú ratifikáciu protokolov o vstupe Fínska a Švédska do NATO hneď po ich podpísaní.



Švédska premiérka Magdalena Anderssonová v pondelok oznámila, že Švédsko oficiálne požiada o vstup do NATO. Podobné vyhlásenie urobili v nedeľu za svoju krajinu fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová.



Ruský prezident Vladimir Putin v reakcii na rozhodnutie Fínska a Švédska vstúpiť do NATO uviedol, samotné členstvo týchto krajín v Aliancii nepredstavuje pre Rusko hrozbu, avšak varoval pred budovaním základní NATO alebo rozmiestňovaním vojenskej techniky.