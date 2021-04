Pobaltské štáty podporujú integráciu Ukrajiny do EÚ a NATO

Kyjev/Moskva 15. apríla (TASR) - Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis vo štvrtok v Kyjeve v mene pobaltských štátov ubezpečil o ich podpore pre Ukrajinu v čase zhoršenej bezpečnostnej situácie pozdĺž ukrajinských hraníc s Ruskom.



Uviedol to v Kyjeve na brífingu po rokovaniach šéfov diplomacií Estónska, Litvy a Lotyšska s ich ukrajinským kolegom Dmytrom Kulebom. Podľa agentúry Ukrinform sa Landsbergis vo vyhlásení pre médiá zameral na dôsledky, ktoré Rusku hrozia, ak "prekročí červené čiary".



"Chceme vyslať Rusku jasný odkaz, že je to Ruská federácia, kto musí deeskalovať situáciu, zastaviť svoje kroky a vrátiť sa na jedinú (schodnú) cestu", ktorou sú rokovania v rámci minského a normandského formátu, uviedol Landsbergis.



Upozornil súčasne, že ak by Rusko "prekročilo červené čiary", riešenie sporov politickou cestou by bolo "menej reálne".



Šéf litovskej diplomacie osobitne vyjadril podporu reformám na Ukrajine a jej euroatlantickému smerovaniu. "Podporujeme vstup Ukrajiny do Európskej únie a NATO," uviedol Landsbergis a ubezpečil o solidarite a pomoci pobaltských štátov.



Ministri zahraničných vecí Estónska, Lotyšska a Litvy pricestovali vo štvrtok na návštevu Ukrajiny, aby v čase destabilizujúcich krokov Ruskej federácie prejavili solidárny postoj k Ukrajine.



Ukrinform dodal, že napriek tlaku Kyjeva i Západu Rusko pokračuje v hromadení svojich jednotiek v blízkosti hraníc s Ukrajinou.



Podľa ukrajinských médií sa v Rusku začala informačná kampaň s provokáciami s cieľom diskreditovať Ukrajinu a ospravedlniť ruskú vojenskú intervenciu.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v súvislosti s tým uviedol, že dokonca aj jeho kolegovia z pobaltských štátov sú "ohromení mierou dehumanizácie Ukrajincov a ruskými dezinformáciami, ktorú v poslednom čase možno sledovať nielen v ruských diskusných programoch, ale aj vo vyjadreniach ruských predstaviteľov".



Kuleba tiež vyhlásil, Rusko sa Ukrajine otvorene vyhráža "vojnou a zničením ukrajinskej štátnosti."



Dodal, že pre Ukrajinu je "červenou čiarou (jej) štátna hranica" - ak ju Rusko prekročí, bude musieť znášať dôsledky. Upozornil, že Ukrajina sa nebojí ruských vojenských hrozieb, pretože "je dostatočne silná a má spoľahlivých priateľov na obranu svojej štátnosti".



Kyjev bojuje proti proruským separatistom v dvoch odtrhnutých regiónoch na východe krajiny od roku 2014, keď Moskva anektovala Krymský polostrov.



Ukrajina tento týždeň obvinila Rusko z hromadenia tisícov vojakov pri svojich severných a východných hraniciach. Nedávny nárast ozbrojených incidentov pozdĺž línie prímeria v Donbase je de facto porušením dohody o prímerí, ktorá bola uzavretá vlani v júli a priniesla do Donbasu relatívny pokoj.