< sekcia Zahraničie
Pobaltské štáty požadujú po incidentoch s dronmi podporu od NATO
V spoločnom vyhlásení hlavy štátov zdôraznili potrebu ďalej posilňovať schopnosti NATO v oblasti protivzdušnej obrany v regióne.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Riga 22. mája (TASR) - Estónsko, Lotyšsko a Litva po najnovších incidentoch s dronmi v Pobaltí žiadajú spojencov z NATO, aby im poskytli väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Tieto tri krajiny, ktoré sú členmi NATO a Európskej únie, vo štvrtok uviedli, že chcú koordinovane reagovať na nepravdivé tvrdenia Moskvy, že svoj vzdušný priestor sprístupnili Ukrajine, aby odtiaľ mohla podnikať útoky proti Rusku.
Vyhlásenie vydala litovská prezidentská kancelária po telefonickom rozhovore troch prezidentov a zverejnila ho v spoločnom vyhlásení.
„Vidíme jasný pokus o eskaláciu napätia v našom regióne a súčasnú koordinovanú dezinformačnú kampaň proti pobaltským štátom,“ uviedol litovský prezident Gitanas Nausda po rokovaniach so svojimi náprotivkami Alarom Karisom z Estónska a Edgarsom Rinkevičsom z Lotyšska.
„Musíme zostať jednotní, posilniť naše schopnosti v oblasti protivzdušnej obrany a boja proti dronom a spoločne sa usilovať o to, aby spojenci z NATO venovali ešte väčšiu pozornosť bezpečnosti východného krídla,“ zdôraznil Nausda.
V spoločnom vyhlásení hlavy štátov zdôraznili potrebu ďalej posilňovať schopnosti NATO v oblasti protivzdušnej obrany v regióne. To zahŕňa nasadenie ďalších systémov na boj proti dronom a prechod od samotného monitorovania vzdušného priestoru ku komplexnej protivzdušnej obrane.
Tieto tri krajiny, ktoré sú členmi NATO a Európskej únie, vo štvrtok uviedli, že chcú koordinovane reagovať na nepravdivé tvrdenia Moskvy, že svoj vzdušný priestor sprístupnili Ukrajine, aby odtiaľ mohla podnikať útoky proti Rusku.
Vyhlásenie vydala litovská prezidentská kancelária po telefonickom rozhovore troch prezidentov a zverejnila ho v spoločnom vyhlásení.
„Vidíme jasný pokus o eskaláciu napätia v našom regióne a súčasnú koordinovanú dezinformačnú kampaň proti pobaltským štátom,“ uviedol litovský prezident Gitanas Nausda po rokovaniach so svojimi náprotivkami Alarom Karisom z Estónska a Edgarsom Rinkevičsom z Lotyšska.
„Musíme zostať jednotní, posilniť naše schopnosti v oblasti protivzdušnej obrany a boja proti dronom a spoločne sa usilovať o to, aby spojenci z NATO venovali ešte väčšiu pozornosť bezpečnosti východného krídla,“ zdôraznil Nausda.
V spoločnom vyhlásení hlavy štátov zdôraznili potrebu ďalej posilňovať schopnosti NATO v oblasti protivzdušnej obrany v regióne. To zahŕňa nasadenie ďalších systémov na boj proti dronom a prechod od samotného monitorovania vzdušného priestoru ku komplexnej protivzdušnej obrane.