Pobaltské štáty sa dohodli na obmedzení vstupu Rusov na svoje územie

Vilnius 7. septembra (TASR) - Estónsko, Litva a Lotyšsko dosiahli dohodu o obmedzení vstupu ruských občanov cestujúcich z Ruska a Bieloruska. V stredu to oznámili estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu, šéf litovského rezortu diplomacie Gabrielius Landsbergis a ich rezortný kolega z Lotyšska Edgars Rinkévičs. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ministri očakávajú, že predmetné obmedzenie zavedú do polovice septembra. Zákaz bude zahŕňať výnimky, napríklad z humanitárnych a rodinných dôvodov, či pre diplomatov a vodičov nákladných áut, uviedol Rinkévičs.



"Počet prekročenia hraníc ruskými občanmi, ktorí sú držiteľmi schengenských víz, sa za uplynulé týždne a mesiace očividne zvýšil. Stáva sa to otázkou verejnej bezpečnosti a je to aj otázka morálnej a politickej povahy," povedal šéf lotyšského rezortu diplomacie na tlačovej konferencii v Litve.



Priame lety medzi Ruskom a členskými krajinami EÚ boli pozastavené po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ruským občanom sa tak značne zúžili možnosti, ako cestovať do Únie, vysvetľuje Reuters.