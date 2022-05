Pobaltské štáty schválili rozhodnutie Fínska a Švédska vstúpiť do NATO

Tallinn/Riga/Vilnius 18. mája (TASR) - Lídri Estónska, Lotyšska a Litvy v stredu v spoločnom vyhlásení schválili "historické rozhodnutie" Fínska a Švédska požiadať o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Informovala o tom webová stránka americkej televízie CNN.



"Fínsko a Švédsko zdieľajú tie isté hodnoty, aké spájajú spojencov v NATO, a zdieľajú našu oddanosť zásadám, ktoré tvoria základ euroatlantickej bezpečnosti," uviedli lídri vo vyhlásení.



"Vstup Fínska a Švédska do NATO zvýši našu kolektívnu bezpečnosť a posilní Alianciu," dodali.



Vyhlásenie vydali spoločne estónska premiérka Kaja Kallasová, lotyšský premiér Arturs Krišjánis Kariňš a litovská premiérka Ingrida Šimonyté.



"Pobaltské štáty majú spolu s Fínskom a so Švédskom zodpovednosť za mierový, bezpečný a prosperujúci severský pobaltský región," napísali lídri.



"Po invázii Ruska na Ukrajinu sa úloha NATO ako obranného spojenectva, ktoré sa usiluje o mier, bezpečnosť a stabilitu v celom euroatlantickom priestore, stala ešte dôležitejšou. Tešíme sa na spoločnú prácu s Fínskom a so Švédskom v rámci Aliancie pri dosahovaní týchto cieľov," dodali pobaltskí lídri vo vyhlásení.