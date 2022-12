Pobaltské štáty si dali za cieľ investovať do obrany tri percentá HDP

Riga 9. decembra (TASR) - Estónsko, Litva a Lotyšsko si dali v piatok za cieľ investovať do obrany približne tri percentá svojho HDP. Zvýšené výdavky na obranu súvisia s inváziou Ruska na Ukrajinu, čo posilňuje obavy z útoku Moskvy aj na postsovietske republiky v Pobaltí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Všetci traja sme sa dohodli, že musíme svoje investície do obrany posunúť bližšie smerom k trom percentám HDP," uviedol lotyšský premiér Krišjanis Karinš po stretnutí s premiérkami Estónska a Litvy. Neuviedol pritom, kedy Lotyšsko tento cieľ dosiahne.



Estónska premiérka Kaja Kallasová uviedla, že Tallin tri percentá HDP na obranu dosiahne v roku 2024. V súčasnosti to je 2,2 percenta a na budúci rok 2,9 percenta HDP.



Litovská premiérka Ingrida Šimonyté očakáva, že stanovený cieľ jej vláda dosiahne už v budúcom roku. "Pre litovskú obranu a bezpečnosť sú budúci rok v každom prípade realistické výdavky na úrovni 2,5 až troch percent HDP," uviedla Šimonyté.



Všetky tri pobaltské krajiny majú s Ruskom pozemnú hranicu. Litva a Lotyšsko okrem toho hraničia s Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy. V obavách z ruskej agresie už navýšili rozpočty na obranu a snažia sa zlepšiť výcvik a vybavenie svojich armád. Okrem toho prisľúbili aj viac pomoci Ukrajine a sprísnenie sankcií uvaľovaných na Rusko a Bielorusko.