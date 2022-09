Pobaltské štáty uzavreli svoje hranice pre ruských občanov

Vilnius 19. septembra (TASR) - Estónsko, Litva a Lotyšsko v uzavreli v pondelok svoje hranice pre väčšinu Rusov ako odpoveď na reakciu ruskej verejnosti na širokú podporu invázie Ruska na Ukrajinu. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



Na dočasnom obmedzení vstupu ruských občanov, ktorým boli udelené víza niektorej z členských krajín Európskej únie, sa 8. septembra dohodli poľský premiér Mateusz Morawiecki, estónska premiérka Kaja Kallasová, predsedníčka litovskej vlády Ingrida Šimonyté a lotyšský premiér Arturs Krišjánis Kariňš.



"Rusko je nepredvídateľný a agresívny štát. Tri štvrtiny jeho občanov podporujú vojnu. Je neprijateľné, aby ľudia, ktorí podporujú vojnu, voľne cestovali po svete, do Litvy, do EÚ," povedala v pondelok litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité. Podľa jej slov bolo predmetné obmedzenie prijaté aj z bezpečnostných dôvodov.



Litovské ministerstvo vnútra oznámilo, že v noci na pondelok polícia zabránila vstúpiť do krajiny 11 ruským občanom. Dodalo, že väčšina z nich chcelo na litovské územie vstúpiť z ruskej exklávy Kaliningrad alebo zo Bieloruska.



Poľsko doposiaľ neoznámilo, že by v pondelok uzavrelo svoje hranice pre ruských občanov, všíma si AP. Predmetná dohoda medzi pobaltskými štátmi a Poľskom pritom hovorila o zavedení tohto opatrenia od pondelka 19. septembra.



Rusi, ktorí chcú cestovať do pobaltských krajín z turistických, obchodných, športových alebo kultúrnych dôvodov, nebudú na základe predmetného zákazu vpustení na územie Estónska, Litvy a Lotyšska ani s platnými vízami do niektorej z krajín EÚ. Obmedzenie zahŕňa výnimky, napríklad z humanitárnych a rodinných dôvodov či pre diplomatov a vodičov nákladných áut.



Pobaltské štáty však nebudú môcť zakázať vstúpiť na svoje územie Rusom, ktorí tam pricestujú z inej krajiny v európskom schengenskom priestore. Lídri Estónska, Litvy a Lotyšska preto žiadajú, aby podobné obmedzenie zaviedli aj ďalšie členské krajiny EÚ. Česká republika bola jednou z prvých krajín, ktorá prestala vydávať víza ruským občanom, pripomína AP. Česká vláda zaviedla toto opatrenie tesne po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.