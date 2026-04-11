Pobaltské štáty vinia Rusko z dezinformačnej kampane
Pobaltské štáty nikdy nedovolili, aby ich územia a vzdušné priestory boli použité na dronové útoky proti cieľom v Rusku, uviedli v spoločnom vyhlásení.
Autor TASR
Riga 11. apríla (TASR) - Estónsko, Litva a Lotyšsko v piatok odmietli ruské tvrdenia, že sprístupnili svoje územia a vzdušné priestory pre ukrajinské útoky proti Rusku, a obvinili ho z vedenia dezinformačnej kampane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„My, ministri zahraničných vecí Estónska, Lotyšska a Litvy, kategoricky odmietame prebiehajúcu ruskú dezinformačnú kampaň proti našim krajinám ako úplne neopodstatnenú. Pobaltské štáty nikdy nedovolili, aby ich územia a vzdušné priestory boli použité na dronové útoky proti cieľom v Rusku,“ uviedli v spoločnom vyhlásení.
Obvinenia boli podľa nich vyvrátené už koncom marca chargés d'affaires ruských misií v Tallinne, Rige a Vilniuse. „Napriek oficiálnej reakcii Rusko naďalej klame,“ uviedla ďalej trojica štátov. Zdôraznili tiež, že Ukrajina má právo brániť sa proti ruskej agresii.
Ukrajina v uplynulých dňoch a týždňoch útočila aj na ciele na severozápade Ruska neďaleko hraníc s Estónskom. Počas úderov niekoľko zblúdených ukrajinských dronov vletelo do vzdušných priestorov pobaltských krajín a niektoré tam aj narazili. Neboli hlásené žiadne zranenia ani väčšie škody.
