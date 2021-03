Pobaltské štáty žiadajú EÚ o nový systém distribúcie vakcín

Tallinn 10. marca (TASR) - Tri pobaltské štáty v stredu napísali Európskej komisii list, v ktorom žiadajú o nový systém distribúcie vakcín proti ochoreniu COVID-19 v rámci EÚ založený viac na potrebe jednotlivých krajín, než na veľkosti populácie. Informovala o tom agentúra AFP.



Ministri zdravotníctva Estónska, Lotyšska a Litvy v liste eurokomisárke pre zdravie Stelle Kyriakidesovej žiadali "dočasné prerozdelenie dodávok s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu a skutočné využitie vakcín". Takisto požadovali, aby sa v novom systéme zohľadnili kritériá ako dostupnosť vakcín, miera zaočkovanosti, počty prípadov ochorenia, miera úmrtnosti a šírenie nových variantov.



Plán podľa nich "presunie dodávky členským štátom, ktoré to najviac potrebujú" a prostredníctvom distribúcie nepoužitých vakcín, ktorých trvanlivosť by sa mohla skončiť, zvýši efektivitu, uvádza sa v liste.



Pobaltské štáty boli počas prvej vlny pandémie v minulom roku do značnej miery ušetrené, v posledných týždňoch však boli nútené zaviesť čiastočné lockdowny. Na základe oficiálnych údajov za posledných 14 dní má Estónsko v súčasnosti druhú najvyššiu mieru infekcie na svete, zatiaľ čo Lotyšsko má po Bulharsku druhú najnižšiu mieru zaočkovanosti v Európskej únii, uvádza agentúra AFP.