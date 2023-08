POBODALI OSOBU: Pri Britskom múzeu polícia zadržala jedného muža

Londýn 8. augusta (TASR) - Policajti zadržali v utorok muža podozrivého z vážneho ublíženia na zdraví po tom, ako bol neďaleko Britského múzea v Londýne pobodaný ďalší muž, oznámila londýnska Metropolitná polícia (MPS). TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP a televízií Sky News a BBC.



K útoku došlo o 10.00 h miestneho času (11.00 h SELČ). Londýnska záchranná služba uviedla, že na mieste ošetrila muža so zranením ruky, ktorého následne previezla do nemocnice. Verejnosti podľa polície nehrozí nijaké mimoriadne riziko.



Incident sa stal na križovatke ulíc Great Russell Street a Museum Street v štvrti Bloomsbury v centre Londýna. Spomínaná križovatka sa nachádza neďaleko vchodu do Britkého múzea, ktoré najmä v letných mesiacoch navštevuje množstvo turistov.



Návštevníkov múzea po incidente evakuovali a táto inštitúcia zostane dočasne zatvorená, píše BBC.