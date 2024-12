Pobrežie Kalifornie zápasí s vysokými vlnami aj záplavami

Santa Cruz 24. decembra (TASR) - Pobrežie Tichého oceánu v strednej časti a na severe amerického štátu Kalifornia bičujú vysoké vlny a sužujú záplavy. Americká Národná meteorologická služba (NWS) vydala varovanie pred nebezpečnými a život ohrozujúcimi podmienkami na tamojších plážach, informuje TASR podľa agentúr DPA a AP.



Výstraha pred mimoriadne nebezpečným počasím platí v priebehu utorka doslova pre všetky americké pláže pozdĺž pobrežia Tichého oceánu. Podľa NWS sa očakáva rozbúrené more, veľmi vysoký príboj s vlnami až do výšky 18 metrov. Počíta sa s lejakmi, dokonca aj na juhu Kalifornie vrátane okolia Los Angeles, menšími záplavami či zosuvmi pôdy a v horských oblastiach aj so snežením, uvádza agentúra AFP.



Vysoké vlny sa okrem pobrežia Kalifornie očakávajú aj v strednej časti štátu Oregon či na juhozápade štátu Washington. Neskôr by sa búrky mali presunúť do vnútrozemia.



V pobrežnom meste Santa Cruz, ležiacom južne od San Francisca, sa v dôsledku silného príboja v pondelok odlomila práve rekonštruovaná časť rozsiahleho móla, pričom sa aj s tromi ľuďmi zrútila do oceánu. Dve osoby vytiahli záchranári, zatiaľ čo tretia na breh doplávala. Išlo o dvoch stavebných inžinierov a projektového manažéra, pracujúcich na uvedenej rekonštrukcii. Nijaké vážne zranenia v súvislosti s týmto incidentom úrady nehlásili.



Horšie to bolo v meste Watsonville pri Montereyskom zálive, kde v pondelok na jednej z tamojších pláží uviazol pod troskami zrejme v dôsledku prívalových vĺn istý muž. Zraneniam po prevoze do nemocnice podľahol. Nezvestný je aj jeden ďalší muž, ktorého na pláži zhruba o 21 kilometrov južnejšie zmietla do oceánu prílivová vlna.



Viaceré kalifornské mestá nariadili v pondelok popoludní evakuáciu plážových domov a hotelov.