Pobrežie Slonoviny bude hostiť podujatie OSN o znečistení plastmi

Abidjan 14. marca (TASR) - Pobrežie Slonoviny oznámilo, že bude v júni hostiť podujatie OSN pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (WED), ktorého témou bude riešenie problematiky znečistenia plastmi. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Jean-Luc Assi, minister životného prostredia a udržateľného rozvoja tejto západoafrickej krajiny, označil znečistenie plastmi za hrozbu pre celý svet.



Na avizovanom podujatí organizovanom Organizáciou Spojených národov sa 5. júna zúčastní viac ako 150 krajín sveta. WED v tomto roku oslavuje svoje 50. výročie.



Assi ďalej uviedol, že vláda Pobrežia Slonoviny je odhodlaná "ísť príkladom v oblasti udržateľného rozvoja".



Pobrežie Slonoviny bolo medzi 196 krajinami, ktoré v roku 2016 podpísali parížsku klimatickú dohodu. Krajina v novembri 2014 zakázala výrobu, predaj a používanie plastových tašiek. Majitelia obchodov v hlavnom meste Abidjan však protestovali a zákon sa preto v praxi uplatňuje len zriedkavo.



Minulý rok sa 175 krajín dohodlo na ukončení znečistenia plastmi, a to vypracovaním záväznej zmluvy OSN, ktorá by mohla vstúpiť do platnosti už koncom roka 2024.



Podľa Programu OSN pre životné prostredie sa ročne na celom svete vyrobí viac ako 400 miliónov ton plastov, z toho polovica je určená iba na jedno použitie.



Svetový deň životného prostredia sa každoročne oslavuje 5. júna, pričom podporuje informovanosť a aktivity na ochranu životného prostredia. Podporujú ho mnohé mimovládne organizácie, podniky, ako aj vládne subjekty.