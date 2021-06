Bývalého vodcu povstalcov v Pobreží Slonoviny odsúdili na doživotie

Abidjan 23. júna (TASR) - Bývalého vodcu povstalcov v Pobreží Slonoviny a expremiéra Guillauma Sora v stredu odsúdili na doživotné väzenie za prípravu zvrhnutia vlády koncom roka 2019. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Sora (49) súdili a trest mu vymerali v neprítomnosti. Dvaja ďalší obžalovaní, jeho blízki spolupracovníci Souleymane Kamagate a Affoussy Bamba, dostali 20 rokov väzenia.



Dvaja Sorovi bratia a jeho bývalý asistent Alain Lobognon boli odsúdení na 17 mesiacov väzenia za "narušenie verejného poriadku".



Súd takisto nariadil konfiškáciu majetkov Sora, ktorý žije v exile, a 19 spoluobžalovaných, ale tiež rozpustenie hnutia Solidarita generácií a ľudí (GPS) za "podvratnú činnosť".



Zároveň im súd nariadil zaplatiť miliardu frankov CFA (150 miliónov eur) štátu Pobrežie Slonoviny.



Bývalý vodca povstalcov sa plánoval po šiestich mesiacoch neprítomnosti vrátiť do Pobrežia Slonoviny v decembri 2019, aby mohol kandidovať vo voľbách nasledujúci rok, ale v západoafrickej krajine to vyvolalo napätie. Jeho dôvodom bolo to, že voľby v rokoch 2010 – 2011 tam skončili smrtiacim násilím medzi podporovateľmi súperiacich kandidátov.



Soro potom odvolal svoj plánovaný návrat do vlasti a dal odkloniť let do Ghany, keď dostal správu, že bezpečnostné sily vtrhli do sídla jeho strany v meste Abidjan.