Exprezident Pobrežia Slonoviny Gbagbo sa môže vrátiť do vlasti

Abidjan 7. apríla (TASR) - Exprezident Pobrežia Slonoviny Laurent Gbagbo a jeho blízky spolupracovník Charles Blé Goudé, ktorí bolo nedávno oslobodení spod obvinení zo zločinov proti ľudskosti, sa môžu vrátiť do vlasti. V stredu to oznámil prezident tejto západoafrickej krajiny Alassane Ouattara, ktorého cituje agentúra AFP.



"Prijmeme opatrenia, aby mohol Laurent Gbagbo využívať, v súlade s platnými zákonmi, výhody a príspevky, na ktoré majú bývalí prezidenti právo," povedal Ouattara na úvod zasadnutia vlády v hlavnom mesta Abidjan.



Vyjadrenie súčasnej hlavy štátu prišlo týždeň po tom, ako Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu potvrdil oslobodenie exprezidenta spod obvinení v súvislosti s vlnou násilia, ktorá v krajine vypukla po voľbách z roku 2010.



Gbagbo - prvá hlava štátu, ktorá sa postavila pred tento tribunál -, všetky obvinenia popieral.



Krviprelievanie v Pobreží Slonoviny sa rozpútalo po tom, čo Gbagbo v roku 2010 neuznal výsledky volieb. Pri násilnostiach vtedy zahynulo 3000 ľudí.



Napriek tomu, že exprezident strávil niekoľko rokov vo väzení v Haagu, je vo svojej vlasti aj naďalej populárny a od vlaňajška sa pripravuje na svoj možný návrat do politiky, píše AFP.