Občania Pobrežia Slonoviny hlasovali v sporných prezidentských voľbách

Abidjan 1. novembra (TASR) - Opozícia v západoafrickom štáte Pobrežie Slonoviny odmieta uznať výsledky sobotňajších prezidentských volieb, v ktorých sa úradujúca hlava štátu Alassane Ouattara snaží získať tretie funkčné obdobie. Uviedla to agentúra AFP.



Najmenej 30 ľudí bolo od augusta zabitých v ozbrojených zrážkach spojených s voľbami. Pri násilnostiach, ktoré táto krajina zažila po sporných voľbách v roku 2010, prišlo o život približne 3000 ľudí, pripomína AFP.



Ouattarovo rozhodnutie kandidovať po tretí raz vyvolalo hnev u jeho oponentov, ktorí vyzvali na "aktívny" bojkot a občiansku neposlušnosť.



Ouattara v sobotu žiadal o zachovanie pokoja. Opoziční kandidáti však voľby odmietli a expremiér Guillaume Soro, ktorí žije v exile, povedal, že Ouattaru už viac neuznáva ako prezidenta.



Volebné miestnosti sa zatvorili o 18.00 h miestneho času (19.00 h SEČ). Stále však nie je jasné, kedy budú zverejnené výsledky, malo sa tak však stať najneskôr do piatich dní.



Ústavný súd v septembri rozhodol, že 78-ročný Ouattara sa môže uchádzať o opätovné zvolenie, hoci ústava povoľuje hlave štátu len dve funkčné obdobia. Zdôvodnil to tým, že po zmene ústavy v roku 2016 sa počítanie funkčných období začalo odznova.



Súd takisto rozhodol, že o úrad prezidenta sa môžu uchádzať len štyria zo 44 kandidátov. Z októbrových prezidentských volieb boli vyradení aj expremiér Soro a bývalý prezident Laurent Gbagbo, ktorého Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vlani zbavil obvinení zo zločinov proti ľudskosti.